SURSE: Liderii politici, chemați marți la Cotroceni, după votul pe moțiune

Sursă: Realitatea PLUS

Liderii politici ar urma să fie convocați de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni după votul asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, programat pentru marțea viitoare în Parlament, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

Potrivit unor surse oficiale, citate de Realitatea PLUS, președintele Nicușor Dan a invitat partidele la consultări după votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan de marțea viitoare, din Parlament. Acesta ar putea fi un semn că șeful statului vrea să rezolve rapid această criză politică, mai ales că în acest moment matematica arată cât se poate de clar că moțiunea va trece. Cei de la PSD , AUR și PACE au strâns împreună peste numărul necesar ca o moțiune de cenzură să treacă.

Nicușor Dan vrea, astfel, ca imediat după votul de marți, din Parlament să cheme liderii partidelor politice la consultări la Cotroceni pentru negocieri. Șeful astatului și-ar dori, astfel, să păstreze actuala formulă guvernamentală.

Rămâne de văzut ce va alege să facă PNL, având în vedere că în interiorul partidului ar fi apărut - potrivit unor surse - discuții legate de susținerea în continuare a lui Ilie Bolojan. În acest moment, orice variantă este pe masă, inclusiv să avem aceeași formulă guvernamentală, dar fără Ilie Bolojan premier.

