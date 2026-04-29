Ce va face Nicușor Dan dacă pică Guvernul Bolojan. Cât de posibilă este numirea unui premier PNL

Sursă: Realitatea PLUS

În cadrul conferinței de presă „Three Seas Business Forum”, Nicușor Dan a fost întrebat ce se va întâmpla în cazul în care premierul Ilie Bolojan ar fi demis marți și dacă ar urma să desemneze un nou prim-ministru din partea PNL, în contextul în care formațiunea ar fi trebuit să păstreze șefia Guvernului până în primăvara anului viitor, conform rotativei politice.

În răspunsul său, Nicușor Dan a evitat să avanseze scenarii politice și a subliniat că în acest moment prioritatea este gestionarea situației generate de moțiunea aflată în dezbatere.

Reporter: Dacă premierul Ilie Bolojan va fi demis marți, veți desemna ulterior un alt premier din partea PNL, având în vedere că partidul ar fi trebuit să dețină postul până în primăvara anului viitor, până la rotație?

Nicușor Dan: Deocamdată avem o moțiune, se citește azi, semnată de un număr important de parlamentari, nu vreau să intru foarte mult în scenarii, ce vreau să spun este că dacă vom fi acolo evident că necesitatea este să acționăm repede, să stabilizăm, și eu voi avea o poziție constructivă dar bineînțeles că vor fi mulți oameni la masă, reprezentând partide, și atunci nu pot să anticipez rezultatul discuțiilor. Din partea mea însă, toată deschiderea pentru a rezolva această situație.

Advertising