Dominic Fritz critică moțiunea PSD–AUR: „România, tratată ca o colonie”

Sursă: Realitatea.Net

Liderul USR, Dominic Fritz, a transmis miercuri un mesaj dur pe Facebook, acuzând PSD și AUR că folosesc în moțiunea de cenzură un limbaj „preluat din manualele care circulă la Moscova” și că atacă reformele proeuropene. El susține că, prin susținerea moțiunii, PSD „alege drumul spre Est”.

Liderul USR Dominic Fritz a criticat, într-o postare publicată miercuri pe Facebook, moțiunea de cenzură depusă în Parlament de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan. Acesta afirmă că documentul folosește expresii precum „România tratată ca o colonie”, „birocrație transnațională”, „model străin impus” sau „active strategice vândute”, pe care le consideră „limba pe care AUR a copiat-o din manualele care circulă la Moscova”.

Fritz susține că PSD, „din partener într-o coaliție proeuropeană”, atacă „cu mare ipocrizie” reformele care ar apropia România de Uniunea Europeană. „Ne anunță că alege un drum nou. Drumul spre Est. Drumul AUR”, a scris acesta, adăugând că, dacă votează moțiunea, PSD „cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european”.

Liderul USR afirmă că moțiunea „atacă cinic până și programul SAFE”, citând pasajul în care se întreabă „pe cine apără acele capabilități?”. „Armata noastră apără fiecare familie din România!”, a transmis Fritz.

Advertising

Advertising

El critică și formularea din moțiune potrivit căreia reformele miniștrilor USR ar fi „străine de sufletului poporului”. „Ce este «sufletul poporului» pentru ei? Este înțelepciunea rusească? Este deficitul de 9,3% pe care l-au lăsat la finalul guvernului Ciolacu–Ciucă? Sunt pensiile speciale pe care le apără cu disperare? Cutiile de pantofi pline cu șpagă?”, a scris acesta.

Fritz afirmă că România „este a profesorului care muncește pe brânci”, a antreprenorului, a șoferului de TIR și a studentului care își dorește un viitor în țară, „alături de Europa”. „România noastră este România europeană. Și nu o vom întoarce”, a subliniat liderul USR.

În final, el susține că Guvernul trebuie să continue și îi îndeamnă pe susținători să „pună presiune pe fiecare deputat și senator PSD și AUR”, afirmând că moțiunea urmărește „încă un deceniu izolat și sărăcit de rețele corupte”.