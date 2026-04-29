Kelemen Hunor, despre coalițiția pro-europeană: Ar putea fi refăcută, dar „nu va fi ușor”

Sursă: Realitatea.Net

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că refacerea coaliției pro-europene rămâne posibilă chiar și după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, însă avertizează că procesul va fi dificil din cauza tensiunilor recente dintre partide.

Kelemen a afirmat, miercuri, răspunzând unei întrebări venite din partea jurnaliștilor, că ”se poate” reface coaliţia pro-europeană, chiar şi după depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

”Se poate, da, dar nu va fi uşor. Că au fost totuşi nişte afirmaţii dure şi trebuie să se aşeze la masă şi trebuie să discute toată lumea cu toată lumea”, a declarat el.

Întrebat dacă este legitim să fie făcută o alianţă cu extremiştii pentru a da jos Guvernul şi, ulterior, să se ceară refacerea coaliţiei, Kelemen a replicat: ”Nu este normal, dar la această întrebare doar Grindeanu poate să răspundă”.

”Eu am spus de foarte multe ori că nu este normal şi îmi menţin părerea”, a adăugat el.

Dspre moțiune AUR-PSD-PACE: „Lipsesc elemente esențiale pentru o alternativă”

Liderul UDMR a spus că este o ”diferenţă mare” între un guvern pus cu voturile AUR şi unul dat jos cu voturile AUR.

”E o diferenţă mare, fiindcă atunci când dai jos un guvern atunci ar trebuie să propui şi o alternativă. Din această moţiune lipsesc multe chestiuni importante. Lipseşte, aşa cum în Germania e obligatoriu, la noi nu e obligatoriu, dar când dai jos un guvern ar trebui să propui, cu aceeaşi majoritate, un alt guvern, cu un alt premier, lipseşte această chestiune, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur, când trebuie să investeşti un guvern e o altă problemă şi e o altă logică decât când dai jos un guvern. Şi acolo, mai ales când vorbim de un guvern minoritar, fiindcă asta era discuţia, noi am spus că, din punctul nostru de vedere, şi nu vorbesc de alţii, nu e ok”, a mai afirmat Kelemen.

El a arătat că, încet-încet, criza guvernamentală s-a transformat într-una politică.

”Am încercat să înţeleg, nu am înţeles (ce vrea să facă PSD mai departe – n.r.)”, a spus el, răspunzând unei întrebări.