Mesajul AUR după protestul uriaș din Piața Victoriei: „România aparține românilor!”
Partidul AUR a transmis vineri un mesaj de mulțumire tuturor celor care au fost în stradă la protestul din 15 ianuarie, dar și susținătorilor care au fost alături „cu gândul și cu inima”.
"Mulțumim tuturor celor care au fost în stradă alături de noi, dar și celor care ne-au susținut de acasă, cu gândul și cu inima! România aparține românilor!", au transmis, vineri, reprezentanții AUR într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a partidului condus de George Simion.
Aproximativ 20.000 de oameni, potrivit estimărilor Realitatea Plus, s-au adunat, joi seara, în Piața Victoriei, la protestul împotriva măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan. Liderul AUR George Simion, dar și jurnalista Anca Alexandrescu, au fost alături de cei care s-au săturat să plătească nota de plată a austerității impuse de Ilie Bolojan și Nicușor Dan.
Makaveli: ”Guvernul Bolojan trebuie să plece acasă, distruge țara” - VIDEO
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR).
Citește și:
- 23:25 - Ilie Bolojan, despre banii din SAFE:”Ne împrumutăm din cauza războiului Rusiei”
- 23:20 - Ce grup din Parlament este pregătit să susțină un guvern minoritar condus de Bolojan
- 22:39 - Criza de încredere în clasa politică: Robert Turcescu cere „întoarcerea la popor” și vot corect
- 22:39 - Cine ar putea prelua guvernarea dacă trece moțiunea de cenzură?
