Lider sindical: „Guvernul nu a respectat regulile din SAFE!”

Sursă: Realitatea PLUS

Liderul sindical din industria de Apărare lansează un atac dur asupra Guvernului. În exclusivitate la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, Constantin Bucuroiu acuză că Executivul a sărit mai multe proceduri pentru a semna pe repede-înainte contractele prin împrumutul SAFE cu companiile străine. Mai mult, achizițiile autohtone ar fi fost blocate intenționat, mai spune acesta.

Lider sindical: „Achizițiile de armament din SAFE au fost blocate!”

„Guvernul României nu a respectat o serie de lucruri.

În primul rând, nu a fost o dezbatere destul de corectă din momentul în care s-a discutat despre viitorul programul SAFE.

Nimeni nu a participat la luarea de decizii, decât domnul Miruță, care a apărut din neant, ca cel mai mare specialist pe toate domeniile, că am văzut că urmează să se mai dea două-trei ministere și atunci guvernul îl facem din Bolojan și încă doi-trei ministri ca Miruță și am rezolvat problema în România.

Cei de la București, în momentul când au fixat prețul, și sunt sigur că era totuși un preț negociabil, adică exista o marjă acolo de control, au avut perfectă dreptate și introducerea celor 139 de Piranha pe programul SAFE era extraordinar de benefic pentru industria românească, având în vedere că el este realizat 100% în România.

Au fost blocate toate. De ce tot ce este pentru industria românească se blochează?

De ce nu se dă drumul industriei de Apărare să se modernizeze, să se revitalizeze, să dăm drumul la institutele de cercetări? Pentru că aici nu mai avem nimic în România.

De ce? Pentru că un Bolojan, un Miruță, vin cu date precise, cu direcții trasate și trimit banii spre acea direcție.

Numai că trebuie să ținem cont. România va plăti 45 de ani.

Generațiile care vor veni vor pune întrebarea: dar de ce s-a întâmplat lucrul ăsta?” , a zis Constantin Bucuroiu, lider sindical în industria de Apărare.