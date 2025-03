"Romania sta pe un butoi de pulbere pentru ca din momentul ala, ca tot invoca ei chestia asta cu arestarile, cu ordinea constitutionala, ei au suspendat Constituia, au suspendat democratia. De aia vrem turul 2 inapoi.

Mie mi se pare incredibil, dupa 35 de ani sa vina CNA-ul si personajele care au vorbit sa spuna ca nu ai voie sa contrazici o instituie a statului. Dumnezeule! Fac emisiuni de televiziune din 1996, sunt ziarist din decembrie 89. Am scris 22 de ani in fiecare zi intr-un cotidian. Nu mi-a taiat nimeni un rand. Nu m-a amendat nimeni. Nu am avut niciodata probleme cu legea. Nu exista asa ceva. Dupa chestiunea de ieri (miercuri - n.r.), ma invata cum e cu meseria de gazetar Banescu.

Toate lucrurile astea se intampla dintr-un singur motiv: Romania este un stat in care democratia a fost suspendata. Pot sa vina ei sa spuna orice", a declarat Marius Tuca.