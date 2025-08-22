Marius Tucă aruncă bomba: Se fac pregătiri la vila din Gogol. Casa e pregătită pentru Bolojan

Marius Tucă a declarat, în exclusivitate, la Realitatea Plus că știe sigur că vila din Gogol 2 este pregătită pentru Ilie Bolojan. Jurnalistul care stă în apropiere de vila destinată foștilor șefi de stat, spune că a văzut și echipe care au venit la adresă să instaleze camere de luat vederi, deși șederea este ilegală. 

"Eu știu că au venit oamenii ăia acolo, au făcut curățenie și am aflat, pe surse, că e vorba de Bolojan. Au trecut câteva zile, a venit o echipă care să instaleze camere cablu, deci e casa, e pregătită pentru Ilie Bolojan.

Eu nu știu dacă stă propriu-zis acolo, dar știu ca a venit de câteva ori acolo. Strada Gogol e una închisă. Ba mai mult, poate să vina acasă, ca sa zic așa, chiar de la vina laconu. 

După dezvăluirile alea că ceruse bani pentru locuit, cred că ii e frică să mai semneze orice", a declarat Marius Tucă. 