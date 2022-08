„Domnul Cîţu putea, în calitate de parlamentar, să adreseze o întrebare parlamentară şi atunci i-aş fi dat cifrele. Şi vreau să vă spun că zilnic mii de contracte de muncă se transformă din part-time, în normă întreagă, lucru care s-a mai întâmplat o dată, când am introdus această măsură. Am spus, de la introducerea ei, colegul meu Adrian Câciu, ministrul de Finanţe a spus foarte clar că dacă în implementarea măsurii mai găsim anumite excepţii pe care trebuie să le facem de la această lege, putem discuta şi suntem deschişi să ne aşezăm la masa dialogului cu partenerii sociali, sindicate şi patronate. Însă îmi este foarte greu să înţeleg cum cineva poate trăi doar dintr-un contract part-time de două ore cu salariul minim”, a declarat Marius Budăi.

„Este ceea ce am spus, că dacă în implementare, ministrul Finanţelor a fost foarte clar, dacă în implementare... de altfel am avut săptămâna trecută o discuţie cu mediul de afaceri din ospitalitate şi am făcut apel la o discuţie onestă în ambele sensuri, adică de la patronate către Guvern şi de la Guvern către patronate, implicând sindicatele aici pentru că asta înseamnă dialogul social. Şi dacă mai găsim excepţii, dacă sunt situaţii în care Guvernul trebuie să intervină, cu siguranţă o vom face”, a spus Budăi.