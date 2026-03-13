Marius Budăi, fost ministru al Muncii: „Bolojan are un program de sărăcire a populației!”

Sursă: Realitatea PLUS

Liderii PSD au lansat atacuri dure la adresa lui Ilie Bolojan în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Senatorul social-democrat Daniel Zamfir spune că premierul nu ar mai trebui să fie în fruntea Guvernului, iar fostul ministru al Muncii Marius Budăi a declarat: Bolojan are un program special de sărăcire a populației.

Daniel Zamfir: „Bolojan nu trebuie să mai continue în fruntea Guvernului!”

„Este că e foarte limpede că domnul Bolojan nu mai trebuie să continue în fruntea Guvernului.

Și iată, acum, dacă mai era nevoie de vreo probă, este faptul că premierul blochează acum, cu bună știință, reacția statului român la creșterea abruptă a prețurilor la carburanților.

Putem foarte bine, după adoptarea bugetului cu amendamentele PSD, să facem un pas lateral foarte frumos, așa cum în funcție de ce va decide partidul.

Dacă va continua, bun, în momentul ăla ne putem retrage din coaliția de guvernare.

Domnul președinte să constate că nu mai există o coaliție de guvernamentare cu aceiași compoziție politică și să vină din nou în Parlament.

Dacă domnul președinte Nicușor Dan insistă ca domnul Bolojan să conducă acest guvern, nu va avea sprijinul PSD.”, a declarat senatorul social-democrat - Daniel Zamfir.

Fost ministru al Munciii: „Bolojan blochează coaliția!”

„Domnul Bolojan are un program special de sărăcirea populației.

Cred tot mai mult acest lucru, deoarece văd cum cu încăpățânarea dumnealui blochează deliberat guvernarea și blochează chiar coaliția...pentru că în această propunere de buget a menținut toate acele probleme, să le spun, sau elemente controversate care reprezentau o neînțelegere în coaliție și anume a menținut subfinanțarea programului PSD pentru sprijinul categoriilor vulnerabile care tot din cauza politicilor promovate de domnul Bolojan au devenit categorii vulnerabile.

Inclusiv primarii dumnealui din PNL i-au spus să nu ia banii de la centru, banii de la local la centru, după ce i-au pus pe primari să majoreze taxele și impoztele locale acum să le ia banii la centru, lăsându-i pe primari doar cu înjurăturile.” , a zis fostul ministru al Muncii - Marius Budăi.