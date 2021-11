"Ar trebui făcută o investigare serioasă cu privire la implicarea Serviciilor în zona de business", a spus Ludovic Orban.

"Dezvoltarea Romaniei in mare parte s-a bazat pe investitii. Foarte multe din ele au fost facute de companii straine, care au generat locuri de munca, inclusiv firme romanesti. In jurul Dacia sunt zeci de mii de angajati care lucreaza la firme private. Tot ceea ce inseamna lant comercial, in fiecare tara din Europa exista aceasta dezbatere, nu trebuie sa fie lasate sa acapareze piata si sa impuna monopoluri. Pentru a fi competitivi, producatorul trebuie sa inteleaga ca astea sunt regulile", a mai spus Ludovic Orban, legat de statutul multinationalelor in Romania.