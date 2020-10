Ludovic Orban: După alegeri, urmează 4 ani de pace politică și oportunități pe care nu le-am întâlnit în istorie

"Mai avem putin pana in 6 decembrie, cand vor fi alegeri pentru Parlament, dupa care vor urma patru ani de pace politica, vom avea patru ani fara alegeri. Nu numai ca vom avea patru ani de pace politica in care vom putea conlucra, pentru ca nu mai bate la usa nicio competitie electorala care sa scoata din noi dorinta de a lua fata celorlalti, dar va fi o perioada in care Romania va avea oportunitati cu care nu s-a mai intalnit in istoria sa recenta si chiar in istoria sa. Atatea oportunitati legate de pozitia geostrategica, cat si oportunitati legate de miscarea economiei mondiale, cat mai ales oportunitatile care vor fi create de posibilitatea de accesare a unor resurse financiare cum nu am mai accesat de-a lungul timpului, si aici este vorba de peste 80 miliarde de euro numai din fonduri europene (...) Cred ca acesti patru ani pot sa reprezinte pentru Romania o evolutie spectaculoasa care sa ne plaseze in randul celor mai dezvoltate tari la nivel european, cel putin sa devenim un fel de tigri ai Europei Centrale si de Est", a declarat premierul, sambata, la Arad.