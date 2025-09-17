Liderii Coaliției, ședință crucială cu demisia lui Bolojan pe masă. Partidele nu se înțeleg în privința restructurării din administrație, a adaosului comercial și a alegerilor pentru Capitală

Bolojan nu renunță la ideea reducerii a 13 mii de posturi din administrație
Ședință crucială în Coaliție! Liderii se reunesc, în această dimineață, cu demisiile pe masă, pentru a analiza cele mai aprinse subiecte din ultimele săptămâni. Principalul subiect este plafonarea alimentelor de bază, pe care Bolojan nu ar vrea să o mai prelungească din luna viitoare. Pe masa discuțiilor sunt însă și alegerile din Capitală, dar și reforma din administrația locală.

În privința alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, PSD susține varianta unui candidat comun și a amenințat chiar cu retragerea din coaliție dacă se va merge pe un alt scenariu.

Referitor la eliminarea plafonării adaosului comercial la o serie de produse de bază, social-democrații speră să-l convingă pe Ilie Bolojan să amâne decizia. În caz contrar, PSD va propune un proiect propriu care să evite un nou val de scumpiri, potrivit Realitatea PLUS.

Discuții ar trebui să fie și pe tema reformei din administrație, dar și pe tema alegerilor la Capitală. După ședință, Ilie Bolojan va prezenta deciziile în partid, iar apoi se va întâlni cu o serie de reprezentanți ai primarilor.