"Guvernul acesta are timp mental să stabilească data alegerilor. E o chestiune nu de obligație morală, ci de lege. E o chestiune total nesănătoasă ca organizarea alegerilor pentru orice oraș din țară să fie făcută pe baza unor calcule politice.

Așteptăm ca, la următoarele alegeri de guvern, printre primele să avem și o dată pentru organizarea alegerilor pentru primarii Capitalei. 0:32

E nenaturală și bucureștenii o știu, o coaliție între PSD și USR. Nu cred că are cum să existe.

Ultima prelungire a acestei măsuri de plafonare a fost discutată în coaliție ca fiind ultima oară când se întâmplă această prelungire. La epuizarea termenului, prin decizia coaliției, nu se prelungește", a declarat liderul senatorilor USR.