"Domnul Bolojan a venit cu această aură de, de domne, ”Ilie Reformatorul”. Am înțeles. Acum, dacă ești un foarte bun chirurg, poate nu-i cazul să te apuci să tai pe oricine. Ala strănută un pic, îl desfacem; are o unghie încarnată, scoatem ficatul.

Eu i-am propus altă soluție. Îmi asum. Da, trecem printr-un moment dificil. Nu să facă TVA-ul 21%, să facă TVA-ul 17%.

Noi am trecut prin momente de criză, am relaxat fiscalitatea, fiindcă în momentul ăla trebuie să dai aer economiei să se miște.



La Finanțe, unde nu am văzut astăzi, când stăm de vorbă, un document oficial: mă, care e deficitul până la urmă? În afară de ce am auzit la televizor pe dl. prim-ministru - și aici eu, personal, consider că e o greșeală extraordinară să vii tu, prim-ministru, și să spui că intrăm in default, în incapacitate de plată, faci rău țării, influențezi piețele. Adică dacă prim-ministrul spune că <<Băi, e nasol>>, păi e nasol atunci", a declarat Mihai Tudose.