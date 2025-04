"Din CCR noi am făcut, clasa politică, am făcut o instituție atât de puternică. Au fost foarte multe dezbateri în 2003.

În 2003 eu nu am fot de acord, de exemplu, să scoatem din Constituția României - când a fost ultima revizuire a Constituției - posibilitatea Parlamentului să revizuiască deciziile Curții - cel puțin, în anumite domenii, cu o majoritate foarte mare, nu cu jumătate plus unu. Atunci toată lumea a spus că <<nu, că deciziile Curții sunt și trebuie să fie așa>>".



La acel moment noi am făcut a treia cameră legislativă și, de foarte multe ori, Opoziția - și în perioada lui Băsescu, și în perioada lui Iohannis - a apelat la CCR. Înseamnă revizurirea Constituției sau o nouă Constituție. Mai e ceva, știu că nu e foarte simpatic sau deloc simpatic: eu spun de ani de zile că România are nevoie de clarificarea formei de guvernare: ori facem republică prezidențială, dar prezidențială, ori face republică parlamentară", a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR.