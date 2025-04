Actrița Lia Bugnar vorbește despre manevrele făcute de Nicușor Dan imediat după ce a ajuns la putere și despre cum edilul Capitalei i-a întors spatele lui Voicu Rădescu, fondatorul Teatrul Luni de la Green Hours, cel care a crezut în Nicușor Dan chiar și pe patul de moarte.

Lia Bugnar atac dur la Nicușor Dan

„Când a candidat prima oară un necunoscut cu zero șanse am strâns ca nebunii semnături în curte la Green, umblam cu formularele-alea după noi peste tot și pisălogeam pe toată lumea să semneze. Și a obținut un scor care a siderat pe toată lumea, adică unul neașteptat de mare, pentru un om a cărui campanie chiar nu se bazase pe bani. Și atunci Voicu a zis "data viitoare iese". Și așa a fost. Tot noi am strâns semnături, am convins cunoscuți, neamuri, ba chiar și necunoscuți. Și a ajuns primar. Prima măsură pe care a luat-o a fost să ia înapoi cele câteva locuri de parcare gratuite pe care Teatrul de Comedie, situat în Centrul Vechi, le primise pentru actori, nu de alta, dar plata parcării zilnice depășea leafa actorilor (...)

Numele de care s-a înconjurat primarul în primărie pe parte de cultură erau foarte dubioase. Oameni numiți de el, nu moșteniți. Voicu, contrariat și pur ca omătu\" zice "nu, cred că el nu știe cine sunt ăștia", unii dintre noi, un pic mai puțin creduli, ne gândim - "măi, Voicu, s-ar putea să cam știe", \"Nu, nu, clar nu știe, n-are cum... îl sun să-i spun". Numai că primarul nu a mai răspuns la telefon.

Mă întreb uneori ce ar zice Voicu acum despre "Nicușor". Ce ar zice când ar vedea că nu era despre București, era despre putere. Ce ar zice când ar vedea ce ne-am păcălit toți. Ce ar zice despre oamenii de afaceri anonimi care au donat sute de mii de euro omului pentru care strângeam semnături în curtea de la Green. Ce-ar fi zis când ar fi văzut panourile uriașe de peste tot apărute dinainte să înceapă campania. Ce-ar zice despre călcatul lui apăsat peste Lasconi. Despre lipsa lui de coloană. (...) Ce-ar zice oare Voicu despre "Nicușor" răzgândit peste noapte și plin de bani de poze și Tiktok? ”, a spus artista.