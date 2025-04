Candidata la prezidențiale trădată de propriul partid a dezvăluit întreg momentul în care edilul Capitalei a intervenit în favoarea unui alt candidat în cursa electorală din 2024.

Lasconi: „Nicușor Dan a insistat să mă retrag din cursă!”

„ - Vreau să ne relatați episodul cu Nicușor Dan, acel mesaj prin care ați cerut să ieșiți din cursă.

- Deci pe 9 noiembrie la 11 am fost la primăria Capitalei. După ce am terminat filmarea m-a chemat în birou și mi-a zis că a vorbit cu Zaherman și să merg la Stejarii să discut cu Zaherman și cu Ciucă ca eu să mă retrag.

Mi-a zis în față nu la telefon cum am auzit prin presă, după care eu am zis dar nu am ce sa caut acolo, nu înțeleg cum îmi spui tu lucrul acesta. După câteva ore mi-a dat un telefon și mi-a spus că Ciucă este în Moldova în seara asta și poate agreați să vă întâlniți zilele următoare și eu nu i-am mai răspuns că i-am zis din start că eu nu mă duc nicăieri, nu m-aș fi dus eu ca să mă retrag pentru Ciucă, și asta a fost tot, mi s-a părut ciudat că a venit de la el.”