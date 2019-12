Kovesi, declarație în Parlamentul European: ”Transformarea Parchetului în realitate nu va fi sarcină ușoară”

”Transformarea Parchetului în realitate nu va fi sarcină ușoară (..) Pe baza experienței mele în lupta anticorupție la nivel înalt și a fraudelor financiare, ne vom confrunta cu oameni puternici și periculoși. Din acest motiv, doresc ca Parchetul European să fie o instituție cu adevărat independentă, eficientă și puternică, o instituție în care cetățenii să aibă încredere”, a le-a mai spus Kovesi europarlamentarilor.

Șefa Parchetului European a făcut aceste declarații în timpul unei audieri în comisia LIBE pe tema luptei anticorupție și crimei organizate.

Redăm mai jos discursul integral al Laurei Codruța Kovesi

Adoptarea regulamentului de instituire a Parchetului European este o realizare istorică. EPPO este un pas major în integrarea sistemului judiciar în UE, rezultatul a peste 20 de ani de eforturi, convingeri și negocieri.

Este o mare onoare pentru mine să fiu primul procuror șef european. Știu că așteptările cetățenilor europeni sunt foarte mari. Pe baza experienței mele anterioare, cred că există un set comun de cerințe pentru a fi eficiente în combaterea corupției: independența sistemului judiciar, o structură specializată pentru investigarea corupției, o legislație care oferă instrumente eficiente, recuperarea daunelor și a veniturilor infracțiunii, prevenire, educație, schimbarea mentalităților, creșterea încrederii publicului în instituțiile care au roluri în combaterea sau prevenirea corupției.

Sunt, fără doar și poate, mai mulți actori și instrumente prin intermediul cărora se poate lupta împotriva corupției și crimei organizate la nivel național, european și internațional. Îmbrățișez ideea unei abordări strategice pentru că munca noastră poate să aibă un real efect de durată doar dacă acțiunile noastre sunt coerente și consistente.

Trebuie să știm foarte bine ce vrem să obținem, să ne asigurăm că avem mijloacele corespunzătoare prin care putem face asta și, apoi, să ne implementăm strategia cu consecvență. În orice caz, principala întrebare este cine este responsabil pentru această abordare strategică.

Odată ce va deveni operațional, Parchetul European va trebui să investigheze eficient fraudele și să urmărească recuperarea prejudiciilor. În orice caz, nu vom putea reduce fraudarea banilor europeni doar prin anchete și condamnări. Avem nevoie de prevenție.

Rolul indirect al Parchetului European va fi să furnizeze analize referitoare la tiparele infracțiunilor săvârșite și la modurile lor de operare. Aceste analize pot duce la identificarea principalelor vulnerabilități și riscuri în procedurile de folosire a fondurilor europene.

Analizele ne vor ajuta să identificăm cum putem dezvolta mai departe aceste proceduri astfel încât să evităm astfel de fraude. Prin urmare, Parchetul European poate îmbunătăți prevenția fraudării prin informarea celorlalte organisme europene.

Derularea coordonată a investigațiilor în toate statele membre care face parte din EPPO va necesita un schimb rapid de informații. Este necesară, deci, dezvoltarea unei relații foarte strânse cu Europol, OLAF și Eurojust.

În conformitate cu dispozițiile din regulament, vom conveni asupra modalităților de lucru. De asemenea, vom conveni asupra modalităților de cooperare cu țările terțe, organizațiile internaționale și statele membre neparticipante.

Până atunci, singura mea recomandare va fi de natură generală: trebuie să acționăm constant și coerent, cu toții. În practică, aceasta înseamnă că: EPPO va trebui implicat ori de câte ori există suspiciunea că bugetul UE este fraudat. În acest context, EPPO are un interes important în a discuta termenii pentru cooperarea reciprocă cu Curtea de Conturi Europeană. EPPO ar trebui implicat în mod sistematic și în definire, precum și în implementarea strategiilor antifraudă la nivelul UE și, dacă este cazul, la nivel național.

Consider că participarea mea la această audiere este un prim pas în dezvoltarea unei relații fructuoase cu Parlamentul European.

În același spirit al responsabilității instituționale, am participat în această dimineață la ședința Consiliului de Justiție și Afaceri Interne, unde am transmis miniștrilor următoarele mesaje principale: Împreună cu colegii mei din Colegiu ne vom asuma responsabilitatea de a face operațiunea EPPO la sfârșitul anului 2020. De la intrarea mea oficială în birou, acum o lună, am evaluat situația. Multe lucruri au fost deja pregătite și bine pregătite, dar trebuie să facem mai multe. Din ce în ce mai repede.

Pentru ca EPPO să funcționeze în 2020, avem nevoie de:

● Implementarea la timp a directivei PIF;

● Adaptări naționale la regulamentul EPPO;

● Procurorii europeni să fie la Luxemburg, să constituie Colegiul și să ia decizii strategice;

● Un acord cu statele membre privind numărul de procurori europeni delegați;

● Claritatea nivelului de sprijin, în fiecare dintre statele membre participante, pentru procurorii europeni delegați;

● Un sistem funcțional de gestionare a cazurilor;

● Să recruteze și să instruiască tot personalul necesar pentru a face față procesului real care va veni la EPPO începând cu ziua 1.

Întrebarea esențială este: avem suficient personal de sprijin operațional la nivel central și suficient procurori europeni delegați pentru a începe operațiunile? În cadrul cadrului bugetar actual, nu avem. Pentru a putea începe în 2020, trebuie să actualizăm ipotezele inițiale și să adăugăm mai multe resurse. În contextul negocierilor privind MFF, este o decizie strategică: Vrem să avem un EPPO, doar să spunem că îl avem sau dorim ca EPPO să fie o instituție eficientă?

Am fost procuror pentru jumătate din viața mea. Sunt perfect conștient de provocările viitoare. Transformarea EPPO în realitate nu va fi ușoară.

Putem reuși doar dacă lucrăm în echipă. Cu toții: Colegiul procurorilor europeni, procurorii europeni delegați, autoritățile naționale, instituțiile UE, dar, în general, toți cei care înțeleg importanța vitală a menținerii statului de drept în societățile noastre.

Pe baza experienței mele în lupta împotriva corupției la nivel înalt și a fraudei financiare, ne vom confrunta cu oameni puternici, periculoși. Din acest motiv, doresc ca EPPO să fie o instituție cu adevărat independentă, eficientă și puternică, o instituție în care cetățenii vor avea încredere”, acesta a fost discursul lui Kovesi.