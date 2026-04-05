Elena Lasconi a făcut publice imaginile pe internet, cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut. Pozele ar fi de la o presupusă întâlnire între Nicuşor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta, care ar fi avut loc în decembrie 2024, după anularea alegerilor. Însă, pozele ar fi fost o operațiune construită de trei personaje care se află în anturajul lui Nicușor Dan.

"Vorbim de o conspirație de operațiune menită să aducă avantaje electorale unui candidat, Nicusor, operațiune făcută de oameni apropiați de Nicusor și care au lucrat pentru Nicusor.

Eu cred că doamna Lasconi a făcut cu bună știință acest lucru, e totuși oameni de presă, știe ce înseamnă astfel de știre dată așa", spune jurnalista Iosefina Pascal.

Imaginile, de o calitate foarte slabă, arată trei persoane care ies în momente diferite dintr-o clădire. Fotografiile nu au dată și, în afară de cea în care apare Nicușor Dan, sunt neclare. Președintele a anunțat la vremea respectivă că va face plângere penală împotriva Elenei Lasconi pentru fals și înșelăciune. Și Victor Ponta a anunțat că o va da în judecată pe Lasconi.

Ponta a declarat zilele trecute că a fost chemat de procurorii DIICOT ca parte vătămată în dosarul legat de fotografiile postate de Elena Lasconi. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a transmis că procurorii au patru suspecți care au lucrat pentru un candidat, însă trebuie să aflăm pentru cine, a transmis acesta.