Kompromat la nivel înalt: „Întâlnirea” dintre Nicușor Dan, Ponta și Coldea – o regie cu dubluri? Noi informații uluitoare

În imaginile disparate apar Coldea, Dan și Ponta (sursă: E Lasconi)
Noi detalii despre presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze neclare de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din mai 2025. Potrivit surselor, aceasta a fost o punere în scenă cu persoane care au jucat rolurile celor trei personaje în operațiunea de kompromat. Filmarea propriu-zisă, potrivit surselor, ar fi fost executată de personaje apropiate de USR sau care apar alături de Nicușor Dan în campanie. 

Elena Lasconi a făcut publice imaginile pe internet, cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut. Pozele ar fi de la o presupusă întâlnire între Nicuşor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta, care ar fi avut loc în decembrie 2024, după anularea alegerilor. Însă, pozele ar fi fost o operațiune construită de trei personaje care se află în anturajul lui Nicușor Dan.

 "Vorbim de o conspirație de operațiune menită să aducă avantaje electorale unui candidat, Nicusor, operațiune făcută de oameni apropiați de Nicusor și care au lucrat pentru Nicusor. 

Eu cred că doamna Lasconi a făcut cu bună știință acest lucru, e totuși oameni de presă, știe ce înseamnă astfel de știre dată așa", spune jurnalista Iosefina Pascal.

Imaginile, de o calitate foarte slabă, arată trei persoane care ies în momente diferite dintr-o clădire. Fotografiile nu au dată și, în afară de cea în care apare Nicușor Dan, sunt neclare. Președintele a anunțat la vremea respectivă că va face plângere penală împotriva Elenei Lasconi pentru fals și înșelăciune. Și Victor Ponta a anunțat că o va da în judecată pe Lasconi.

Ponta a declarat zilele trecute că a fost chemat de procurorii DIICOT ca parte vătămată în dosarul legat de fotografiile postate de Elena Lasconi. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a transmis că procurorii au patru suspecți care au lucrat pentru un candidat, însă trebuie să aflăm pentru cine, a transmis acesta. 