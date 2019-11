Klaus Iohannis pleacă la Londra

Potrivit Administratiei Prezidențiale, alături de momentele cu caracter ceremonial, programul va include o sesiune de lucru, în cadrul căreia liderii aliați vor discuta prioritățile NATO în actualul context internațional de securitate și deciziile necesare în vederea continuării procesului de adaptare a Alianței.



"Cu această ocazie, liderii aliați vor analiza stadiul de implementare a măsurilor pentru consolidarea posturii NATO de descurajare și aparare, precum și a celor legate de rolul Alianței în proiectarea stabilității și acordarea de sprijin statelor partenere.



În acelasi timp, sefii de stat si de guvern din statele membre aliate vor adopta decizii privind modernizarea NATO si cresterea rolului sau in combaterea actualelor amenintari si provocari la adresa securitatii euro-atlantice", a transmis Administratia Prezidentiala.



În cadrul dezbaterilor, presedintele Klaus Iohannis va evidentia contributiile Romaniei in cadrul NATO, precum si importanta fundamentala a unitatii si solidaritatii aliate si va expune evaluarile nationale cu privire la evolutiile de securitate la nivel regional si global subliniind, in acest context, necesitatea continuarii procesului de adaptare a posturii aliate de descurajare si aparare pe Flancul Estic si in regiunea Mării Negre.