Klaus Iohannis, apariție neașteptată în centrul Sibiului. Declarația fostului președinte după un an de tăcere absolută

Klaus Iohannis a reapărut în spațiul public după o perioadă lungă în care nu a mai fost văzut. Fostul președinte a fost surprins în centrul Sibiului, orașul de care este cel mai legat, într-o apariție relaxată, fără protocol și fără agitația obișnuită din perioada în care era în funcție.

Prezența acestuia a atras rapid atenția celor din zonă, dar și a presei. Spre deosebire de imaginea mai rezervată din trecut, Iohannis a stat de vorbă cu oamenii, a dat mâna cu cei care s-au apropiat și a acceptat să facă fotografii. Mai mulți sibieni au profitat de moment pentru a-și face poze cu fostul șef de stat.

Klaus Iohannis, primele declarații după un an de tăcere

Întrebat de jurnaliști cum se simte în această perioadă, Klaus Iohannis a răspuns simplu: „E bine”. Nu a oferit alte detalii, dar s-a văzut clar că politicianul este mult mai liniștit față de perioada în care se afla în funcție.

Îmbrăcat lejer, fără obligații politice, fostul președinte a părut că se bucură de o plimbare obișnuită și de contactul direct cu oamenii. Cei prezenți au reacționat în general pozitiv, mulți fiind surprinși de cât de relaxat era. Totuși, președintele nu a discutat despre planurile sale sau despre o posibilă revenire în viața publică. Alături de el s-a aflat și soția sa, Carmen Iohannis, care a avut o prezență discretă. Fostul președinte nu a evitat camerele de filmat și și-a continuat plimbarea în mod natural, potrivit presei locale.