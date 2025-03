"Se face mare caz de presa miruita, presa puterii, bine finantata, de sarbatorirea zilei de nastere a lui Calin Georgescu si desigur ca si pe Tik Tok am vazut ca circula o imitare a paginii Scanteia in care, in locul portretului tovarasului, e Calin Georgescu. E o mizerie. Nu are nicio legatura ce se intampla acum, ce fac sustinatorii lui Calin Georgescu cu cultul personalitatii, nu putem suspecta pe nimeni.

Cultul personalitatii e valabil pentru oameni cu functii publice si pentru cantarea lor se mobilizeaza o masinarie de stat. Asa a fost la Carol al II-lea, la Ceausescu - cum sa compari? Ii obliga cineva pe sustinatorii astia sa ii sarbatoreasca ziua de nastre? Cum poate fi o asemenea ticalosie, josnicie? Nu e tot aia, nu e adevarat", a spus Ion Cristoiu.