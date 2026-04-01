Ion Cristoiu, analiza momentului despre împărțirea puterii. Guvernul pregătit să preia frâiele: calculele momentului

Sursă: Realitatea PLUS

Jurnalistul Ion Cristoiu a oferit o analiză amplă asupra crizei politice actuale și a modului în care s-ar putea reconfigura puterea la nivel guvernamental. În opinia sa, România traversează un moment tensionat, în care echilibrul din coaliție este fragil, iar schimbarea premierului ar putea reprezenta o soluție rapidă pentru deblocarea situației.

Ion Cristoiu: „Va rămâne aceeași coaliție, dar cu alt premier de la PNL!”

„Sunt două întrebări. Ce rol joacă și ce rol ar trebui să joace Nicușor Dan.

Joacă rol de popândău, că nu face nimic. Pentru că adevăratul rol pe care ar putea să-l aibă președintele dacă nu ar avea această manie a analizei, a amânării, ar fi de a rezolva această criză politică în doi timpi și trei mișcări.

Rămâne aceeași coaliție, chiar și cu USR, dar cu un alt premier din PNL, un alt premier, deci nu... tot de la PNL, în cadrul ăla. Și un premier care trebuie să aibă două, trebuie chiar trei pe care nu le-a avut și n-are cum să le aibă domnul Bolojan.

Prima, să fie om politic. Bolojan este un socotitor venit de la Bihor, de la Oradea, unul din acele personaje, un frate cu pompa de sistem, încă de când e mic, încă de când e în acvariu. Mai țineți minte ce bun a fost, cum a fost și la Klaus Iohannis?

Deci nu e un om cu experiență politică, are experiență nici măcar de primar, că e socotitor.

A doua caracteristică este să fie un premier care să înțeleagă faptul că e premierul unui guvern de coaliție, coaliție în care PSD are 45%.

Dacă mă gândesc, foarte importantă precizarea că la alegerile de la 1 decembrie 2024, AUR a fost pe locul 2, de fapt românii au votat PSD plus AUR.

El însă a venit și printr-o... putem vedea acum o mini lovitură de stat, că după anularea alegerilor a venit o altă anulare și anume anularea votului din 1 decembrie, când, așa cum a spus și domnul Grindeanu acum la Târgoviște, PNL, ramura USR-istă, tefelistă, a venit împreună cu USR și l-a impus pe... nici măcar Nicușor Dan, l-a impus pe Ilie Bolojan.

Foarte important. Ilie Bolojan, el a impus întregii guvernări, contrar voinței populare, care trebuia să fie o guvernare PSD-AUR, hai să spunem PSD-PNL tradițional, a făcut din nou o guvernare USR-istă, o guvernare în care 7% din electorat și-a văzut dominația.

De fapt, aici o dată a trebuit să facem un lucru. După anularea alegerilor, deci să ne gândim în decembrie 2024, tendința era către AUR, Călin Georgescu, plus PSD. Au venit alegerile care au dat PSD plus AUR pe locul 2 și au împins USR-ul pe locul 3.

Deci PNL și USR...Și s-au anulat și alegerile. Deci, dacă ar fi fost turul 2, câștiga Călin Georgescu. Deci, teoretic, în decembrie, nu, în decembrie oamenii au votat AUR plus Călin Georgescu.

Au venit apoi, s-a făcut încă o dată, foarte important, un guvern corect de câte Klaus Iohannis în decembrie, în care premier era de la PSD, pentru că PSD a câștigat alegerile, chiar dacă, să spunem, nu majoritate, da?

După asta a venit mai, unde ni s-a impus Nicușor Dan, dar nu cred că Nicușor Dan a impus USR-ul. Deci, la ora actuală, de un an, România, care a votat într-un fel, e guvernată în altfel. Și atunci a trebuit să vină de la PNL un om care să țină cont de raportul de forțe din coaliție, dar nu numai atâta.

În toate datele, Ilie Bolojan nu ține cont nici măcar de toate el însuși și de gașca din jurul lui, nici măcar de cei din PNL.

Și, în al treilea rând, trebuie să fim, dacă nu în primul rând, un om politic care să explice aceste măsuri, chiar de austeritate, și să le facă simpatice. Domnul și-a luat așa o înfățișare de Dracula și sperie. Este foarte simplu. Problema e că Ilie Bolojan nu se simte și gașca lui din PNL. Pentru ca să poată să se rezolve această criză, el trebuie să demisioneze azi, da?

Demisionează sau luăm consultări la Cotroceni să se refacă coaliția cu un premier de la PNL, deci în sensul ăsta acest Nicușor Dan...se păstrează, coaliția rămâne chiar și cu USR, dar cel care vine de la PNL nu mai înclină guvernul către USR.

Și nu în ultimul rând, noul guvern trebuie să țină cont de raportul de forțe și nu-i mai dau USR-ului care are 7%, așa, mă, poate fi un partener mai pe moment dat, a luat, da?

Până la alegeri e 7%. Acest partid are la ora actuală ministere ca și cum ar avea 50%. Trebuie regândit. Trebuie să aibă sport, mediu, dar externele... ministerele de Apărare, dar nu trebuie să vină la ei. Dar numai din cauza lui, el a deplasat, el personal pe o persoană fizică, da?

Și atunci se rezolvă simplu. Nicușor Dan îl sună și pune în vedere să demisioneze. Dacă nu demisionează, vom vedea. Suntem nebuni, iertați-mă, mie nu vine să cred. Adică... pentru că ce vrea el? Să facă guvern minoritar sprijinit de AUR? A mai trecut o dată în 98, n-are cum. Deci, dacă USR-ul, PSD-ul își retrage miniștrii... că ăsta va fi... o să pună USR-iști și PNL-iști din gașca lui.”, a declarat Ion Cristoiu în cadrul unei emisiuni televizate la Realitatea PLUS.