Statul îi cere fostului președinte Klaus Iohannis despăgubiri de aproape 1 milion de euro după ce inspectorii ANAF au starea deplorabilă a casei confiscate din Sibiu.

Imobilul pierdut definitiv în instanță de soții Iohannis prezintă infiltrații grave de apă și tencuială deteriorată, necesitând reparații capitale. Potrivit autorităților, locuința a fost preluată de stat după ce familia Iohannis a închiriat-o timp de 17 ani unei bănci comerciale, deși imobilul fusese obținut prin acte false.

Inspectorii ANAF au fost nevoiți să forțeze ușa pentru a intra în casă deoarece foștii proprietari au transmis că nu mai dețin cheia.