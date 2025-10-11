Iohannis, pus să plătească reparațiile pentru casa confiscată: câți bani are de dat statului

Klaus Iohannis încasează o nouă lovitură din partea ANAF! Statul se pregătește să ceară bani de reparații de la fostul președinte, fiindcă imobilul recent confiscat este într-o stare avansată de degradare și necesită reparații capitale.

Statul îi cere fostului președinte Klaus Iohannis despăgubiri de aproape 1 milion de euro după ce inspectorii ANAF au starea deplorabilă a casei confiscate din Sibiu. 

Imobilul pierdut definitiv în instanță de soții Iohannis prezintă infiltrații grave de apă și tencuială deteriorată, necesitând reparații capitale. Potrivit autorităților, locuința a fost preluată de stat după ce familia Iohannis a închiriat-o timp de 17 ani unei bănci comerciale, deși imobilul fusese obținut prin acte false. 

Inspectorii ANAF au fost nevoiți să forțeze ușa pentru a intra în casă deoarece foștii proprietari au transmis că nu mai dețin cheia. 

