Șeful ANAF l-a dat de gol pe Iohannis, după ce a refuzat să vina la confiscarea casei din Sibiu: A lăsat cheia în yală, pe interior

Șeful ANAF l-a dat de gol pe Iohannis, după ce a refuzat să vina la confiscarea casei din Sibiu: A lăsat cheia în yală, pe interior
Șeful ANAF l-a dat de gol pe Iohannis, după ce a refuzat să vina la confiscarea casei din Sibiu: A lăsat cheia în yală, pe interior

Șeful ANAF a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre modul în care inspectorii Fiscului au intrat în imobilul pierdut în instanță de cuplul Iohannis. Deși fostul președinte și soția sa au declarat că nu au putut fi prezenți la executarea silită deoarece nu mai dețin cheia locuinței, reprezentanții ANAF au găsit una dintre chei chiar în yală, pe interior — însă abia după ce au fost nevoiți să spargă ușa.

După discuții cu familia Iohanis, care a transmis că este de acord ca Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu să intre în imobil, dar că nu participă la operațiune, inspectorii au intrat în imobil.

"Prin intermediul avocatului, aceștia (soții Iohannis - n.r.) au transmis că nu mai dețin cheia locuinței și consideră că nu este necesar să fie prezenți la momentul predării", a relatat președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica.

Odată intrați în clădire, inspectorii au avut o mare surpriză.

"Colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului (...) au constatat că imobilul se află într-o stare de degradare și că într-una dintre uși se află cheia imobilului."

La ]începutul lunii octombrie, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţa că a preluat o cotă de 50% dintr-un imobil din Sibiu, deținut până în 2015 de fostul președinte Klaus Iohannis, pe motiv că acesta a devenit proprietar al unei moșteniri neatribuite legal.