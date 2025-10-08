După discuții cu familia Iohanis, care a transmis că este de acord ca Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu să intre în imobil, dar că nu participă la operațiune, inspectorii au intrat în imobil.

"Prin intermediul avocatului, aceștia (soții Iohannis - n.r.) au transmis că nu mai dețin cheia locuinței și consideră că nu este necesar să fie prezenți la momentul predării", a relatat președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica.

Odată intrați în clădire, inspectorii au avut o mare surpriză.

"Colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului (...) au constatat că imobilul se află într-o stare de degradare și că într-una dintre uși se află cheia imobilului."

La ]începutul lunii octombrie, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţa că a preluat o cotă de 50% dintr-un imobil din Sibiu, deținut până în 2015 de fostul președinte Klaus Iohannis, pe motiv că acesta a devenit proprietar al unei moșteniri neatribuite legal.