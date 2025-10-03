Pe geamurile clădirii situate pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, unde ANAF a aplicat executarea silită împotriva familiei fostului președinte Klaus Iohannis, au apărut mesaje care nu trec neobservate: „Borfașilor, dați bă banii înapoi!” și „Vreau să cumpăr. Sună-mă”.

Unele dintre ele sunt deja șterse parțial, probabil de către cineva care a încercat să le dezlipească, dar rămân vizibile fragmente care atrag atenția trecătorilor, scrie Turnul Sfatului.

Executarea silită a fost comunicată oficial: soții Iohannis au fost somați să elibereze imobilul și să achite suma de 929.000 de euro pentru chirii neplătite, aferente perioadei în care au deținut casa. Angajații Fiscului au schimbat yala de la intrare, întrucât Iohannis a refuzat să le dea cheia, iar clădirea urmează să fie scoasă la licitație și vândută de stat. În paralel, fostul președinte și soția sa vor fi dați în judecată pentru recuperarea banilor, inclusiv chiria încasată anterior.

Contextul juridic al imobilului

Imobilul a fost pierdut în instanță încă din noiembrie 2015, când Curtea de Apel Brașov a decis că locuința aparține statului, proprietarul inițial neavând moștenitori legali. Contestația în anulare a fost respinsă definitiv de Curtea de Apel Pitești în 2017. Spațiul comercial nu a mai fost folosit de atunci.

