Potrivit unei analize realizate de Gândul, postarea unui clip sau a unei fotografii a ajuns să coste mii de euro, chiar și în orașul premierului Ilie Bolojan. Anul trecut, oficialii de la Oradea au plătit o serie de vedete pentru a promova localitatea.

Influencerii plătiți să promoveze Oradea l-au promovat pe Nicușor

Anul trecut municipalitatea a dat 15 mii de euro unor influenceri pentru câteva clipuri pe TikTok, Instagram și Facebook. Unul dintre aceștia este Cristian Șimonca, omul din spatele paginii Blogu lu\" Otravă, care a încheiat un contract pe opt luni în valoare de 3750 de euro.

Influencerul a mai avut postări despre Oradea și în perioada în care Ilie Bolojan era primar.

Un alt influencer care a obținut 2000 de euro pe doar o lună de contract a fost Ane-Mary Josceanu, care a realizat o serie de postări pe Instagram despre Oradea. Alți trei creatori de conținut, printre care Ana Rubeli și "Aer de Vacanță", au obținut la rândul lor sumele de 1000, respectiv 2000 de euro pentru postări de promovare ale orașului.

Potrivit Gândul, asociația Visit Oradea s-a ocupat ani la rând, de pe vremea mandatelor lui Bolojan ca primar, de promovarea imaginii orașului și, implicit, de imaginea primarului. Inclusiv evenimentele organizate de primăria Oradea au fost intens promovate în presa locală cu fonduri de la bugetul de stat.

"Singura cale posibilă pentru a continua calea către o Românie onestă și raliată la valorile europene și la viitor"

Creatoarea proiectului "Aici a Stat", Ana Rubeli, cu o comunitate de peste 60 de mii de urmăritori pe rețelele sociale, și-a exprimat public susținerea pentru Nicușor Dan, spunând că este "singura cale posibilă pentru a continua calea către o Românie onestă și raliată la valorile europene și la viitor".

Cu sute de mii de urmăritori pe Instagram și TikTok, influencerii Andra și Andrei, care dețin pagina "Aer de Vacanță" și-au îndemnat constant urmăritorii să voteze cu Nicușor Dan. Printre cei care, de-a lungul campaniei electorale, și-au exprimat susținerea pentru fostul primar al Capitalei sunt și Diana Enciu și Cristian Șimonca, deținătorul paginii Blogu Lu\" Otravă.