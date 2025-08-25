Evenimentul organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, va reuni, în format fizic, șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din străinătate, precum și membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români.

Potrivit unui comunicat al MAE, "Reuniunea Ambasadorilor" oferă ocazia unei viziuni și a unei determinări comune, esențiale într-o perioadă de incertitudini și riscuri globale.

Sesiunile de lucru ale RADR2025 vor fi dedicate noii realități strategice regionale și subliniază preocuparea pentru securitatea regiunii, consolidarea parteneriatelor euroatlantice și adaptarea la schimbările geopolitice din vecinătate. Elemente importante pe agendă sunt diplomația economică și importanța aderării la OCDE, precum și gestionarea afacerilor consulare și relația cu partenerii instituționali.

Anul acesta, invitații speciali pentru sesiunile de lucru sunt: Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și politica de securitate, Kaja Kallas (în sistem videoconferință); viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi; viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Radoslaw Sikorski (în sistem videoconferință); secretarul general adjunct al NATO, Radmila Sekerinska (în sistem videoconferință); vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Ediția din acest an include și un mesaj video al ministrului afacerilor externe al Republicii Finlanda, Elina Valtonen.

"RADR2025 pune accent pe dimensiunea europeană, evidențiind rolul cetățeanului în modelarea viitorului Uniunii Europene și promovând coeziunea, prosperitatea și siguranța în Europa extinsă. România își reafirmă astfel angajamentul pentru cooperare regională, integrare europeană și leadership responsabil, transformând diplomația într-un instrument de securitate, competitivitate și influență strategică", subliniază Ministerul român de Externe.

Deschiderea oficială a reuniunii va avea loc la Palatul Parlamentului.

Lucrările RADR2025 vor fi conduse de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Marți, în contextul RADR2025, președintele Nicușor Dan îi va primi la Palatul Cotroceni pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale românești. Aceasta este prima întâlnire a șefului statului, de la preluarea mandatului acestuia, cu șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale românești, care anual, la finalul lunii august - începutul lunii septembrie, se reunesc la București.