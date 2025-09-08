Invitat la postul public de televiziune, Bolojan a fost întrebat direct dacă va demisiona în cazul unei decizii nefavorabile din partea CCR și a evitat un răspuns categoric.

„Haideți să vedem ce va decide Curtea Constituțională. Consider că acest proiect respectă aspectele care țin de constituționalitate pentru că am încercat să ținem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară. (…) În orice caz, ca să poți adopta decizii care înseamnă corecții și în alte sectoare, un guvern, indiferent care este el, trebuie să aibă o anumită legitimitate. (…) A sta pe acel post în orice fel de condiții înseamnă să îți înșeli acționarii în cazul unei companii private sau cetățenii în cazul unei poziții publice.”

Premierul a respins ideea că ar fi folosit amenințarea demisiei ca mijloc de presiune asupra Curții:

„Nu am făcut asta, dar mi s-a părut foarte corect și cinstit față de cetățenii României și față de partenerii de coaliție să spun că, atunci când îți asumi o răspundere importantă în condiții dificile, trebuie să respecți planul și să faci tot ceea ce ține de tine pentru a-l îndeplini.”

CCR discută pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ pe legea privind pensiile magistraților

Curtea Constituțională a României va discuta pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Secțiile unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au decis, în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la legea care modifică regimul pensiilor de serviciu pentru magistrați.

Actul normativ a fost adoptat prin angajarea răspunderii de către Guvernul condus de Ilie Bolojan, fără dezbatere parlamentară și în absența unei moțiuni de cenzură.