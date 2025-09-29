Bolojan povestește despre accidentul cumplit pe care l-a avut

Evenimentul a fost amintit la aniversarea a 35 de ani de la prima intervenție SMURD.

Premierul a ținut să le mulțumească personal celor care i-au salvat viața în 1998, atunci când: "M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă şi capul spart".

„Acum peste 20 de ani, am avut un accident destul de serios, pe serpentinele care se duc înspre Sighișoara și SMURD Târgu Mureş a intervenit pentru mine... Și când tu și membri ai familiei tale sunt salvați, se intervine, înțelegi... ce înseamnă să ai oameni dedicați și vă mulțumesc pentru acest lucru.”, a transmis Ilie Bolojan.