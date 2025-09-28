Ilie Bolojan, taxat pentru joaca de-a demisia

„Să discutăm discutam mai puțin despre demisii. Ce se întâmplă este că acest Guvern are 3 luni. A luat niște măsuri care au fost luate prin consens... asta e important. Bineînțeles că există nemulțumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiți există nemulțumiri, dar ce e important este că funcționează.

Discuția cea mai importantă de săptămâna viitoare e cea pe rectificare pentru că noi trebuie să dam un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani și sunt mulți.

Trebuie să dăm un semnal că suntem serioși și rectificarea care va fi agreată săptămâna asta și proiectul legii de buget pe 2026 care va fi făcut în cursul lui noiembrie sunt argumente pentru toți oamenii care se uită la noi. Suntem pe direcția de stabilitate.

Realist, România a plecat... când a fost aprobat bugetul...februarie, martie, cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Asta a însemnat ca s-a asumat că în momentul ăla că anumite categorii de cheltuielile nu pot fi acoperite.”, a transmis Nicușor Dan.