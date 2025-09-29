În ziua în care i-a murit camaradul, generalul Florian Coldea se distra la petrecerile exclusiviste ale milionarilor la Monte Carlo! Sunt informațiile bombă apărute în presă la trei zile după moartea generalului Dumitru Dumbravă. Potrivit presei, omul care a condus serviciile timp de 12 ani, Florian Coldea, ar fi fost surprins într-un club de lux din Monaco. Mai mult, reacția acestuia a apărut abia după două zile, ieri, când a și mers la înmormântarea fostului partener din structuri. Realitatea PLUS i-a solicitat un punct de vedere generalului Coldea, însă nu am primit niciun răspuns până la această oră.