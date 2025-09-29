Alianța pro-rusă, zdrobită! Partidul Maiei Sandu a CÂȘTIGAT DETAȘAT alegerile parlamentare din Republica Moldova

Partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile parlamentare în Republica Moldova asta după ce, până la închiderea urnelor, au votat 1,5 milioane de moldoveni. Au fost tensiuni și, spun oficialii, se așteaptă revolte în stradă și acțiuni care ar putea destabiliza ordinea publică în cursul zilei de astăzi. Maia Sandu a transmis un mesaj poporului: "Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot!" 

În urma centralizării buletinelor de vot, partidul pro-european Acțiune și Solidaritate a câștigat cu un procent de 49,82%. Rezultatul mult sub așteptări pentru opoziție - 24,38%, l-a determinat pe Igor Dodon să acuze fraude și să cheme oamenii la proteste. Maia Sandu a transmis, de asemenea, că au existat mai multe încercări ale rușilor de a destabiliza procesul electoral.

În timpul unei conferințe de presă, Constantin Starîș, deputat din Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a vorbit în limba rusă când a luat cuvântul, iar un jurnalist aflat în sală l-a rugat să vorbească în limba română.