Grindeanu propune eliminarea cuvântului "progresist" din statutul PSD: ce alte schimbări are în vedere

Sorin Grindeanu vrea să schimbe PSD din temelii. Liderul interimar al social-democraților vrea să elimine termenul „progresist” din statul partidului și să susțină valorile tradiționale și religioase ale poporului român. Asta, deși partidul este membru al Partidului Socialiștilor Europeni, care promovează, printre altele, și drepturile minorităților sexuale. 

De altfel, termenul „progresist” a fost folosit de liderii PSD în atacurile față de USR, partid acuzat de social-democrați că nu ar susține tradițiile și cultura țării.

De asemenea, Sorin Grindeanu a mai propus ca PSD să susțină și cooperarea euro-atlantică, nu doar orientarea pro-europeană care există în actualul statut. Ambele modificări ar urma să fie votate la congresul din 7 noiembrie, atunci când se va alege și noua conducere a social-democraților.

De altfel, Sorin Grindeanu este unicul înscris în cursa pentru șefia partidului, după retragerea lui Titus Corlățean. 