De altfel, termenul „progresist” a fost folosit de liderii PSD în atacurile față de USR, partid acuzat de social-democrați că nu ar susține tradițiile și cultura țării.

De asemenea, Sorin Grindeanu a mai propus ca PSD să susțină și cooperarea euro-atlantică, nu doar orientarea pro-europeană care există în actualul statut. Ambele modificări ar urma să fie votate la congresul din 7 noiembrie, atunci când se va alege și noua conducere a social-democraților.

De altfel, Sorin Grindeanu este unicul înscris în cursa pentru șefia partidului, după retragerea lui Titus Corlățean.