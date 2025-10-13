Sorin Grindeanu vrea să schimbe statutul PSD. Când va fi aleasă noua conducere

Consiliul Politic Național al PSD se reunește pentru analiză
Cei de la PSD s-au reunit în ședință la Vila Lac pentru a decide data congresului in cadrul căruia loc social democrații își vor alege conducerea partidului. Potrivit unor surse, congresul va avea loc pe 7 noiembrie. Sorin Grindeanu este singurul candidat, după ieșirea din cursă a lui Titus Corlățean.

Președinte interimar al PSD și unicul candidat la șefia partidului la viitorul congres din 7 noiembrie, a propus în ședința de luni a conducerii ca termenul ”progresist” să fie eliminat din statutul PSD, au declarat pentru Realitatea Plus surse din partid. 

Termenul ”progresist” a fost folosit de liderii PSD cu conotație peiorativă la adresa USR, partid acuzat de social-democrați că promovează agenda progresistă europeană ce presupune sprijin pentru minoritățile sexuale.

Grindeanu a mai propus în ședința Consiliului Politic Național și includerea ”valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român” în statutul PSD.

De asemenea, Sorin Grindeanu a mai propus ca în statutul PSD să fie adăugată o sintagmă despre atașamentul partidului față de cooperarea euro-atlantică, în plus față de orientarea pro-europeană care există în actualul statut.

Ambele modificări ar urma să fie votate la congresul din 7 noiembrie.

Modificările propuse de Sorin Grindeanu vin pe fondul pierderii masive de electorat în favoarea AUR, partidul suveraniștilor, condus de George Simion.

 

ARTICOLUL 8 - actual

Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti.

Articolul 8 - modificare

(1) Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.