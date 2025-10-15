Mai mult, liderul AUR critică și felul în care reziștii guvernează pentru că facturile explodează din cauza măsurilor luate de aceștia.

George Simion: „Opriți toate proiectele de dezvoltare a României!”

„Nu cred că statul de drept este afectat, nici în Spania, nici în Polonia unde nu există Curte Constituțională.

Alegeți să jigniți de fiecare dată... a mai venit fostul primar al Brașovului, foarte apreciat de locuitorii de acolo, să ne spună ca stăpânii noștri...Noi nu avem stăpâni în afară de Dumnezeu.

Dacă dumneavoastră vă închinați la Macron sau la francezi, sau unde vreți, este treaba dumneavoastră... dar excede cadrul acestei discuții...dacă avem opțiune de vot sau alta o justificăm. Ăsta este rolul acestui exercițiu. Nu să stăm să ne atacăm, să facem declarații politice. Dumneavoastră puteți să continuați cât doriți și puteți să anulați alegeri prin intermediul Curții Constituționale...

Puteți să opriți toate proiectele de dezvoltare a României, precum hidrocentralele... Puteți să țineți țara într-un blocaj în aceea coaliție care se întâlnește în fiecare săptămână și nu reușește să decidă nimic. Și o să fiți taxați pentru prostia dumneavoastră.”, a transmis George Simion.