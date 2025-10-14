Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute la Parlament, în contextul în care Congresul AUR este programat să aibă loc la finalul lunii noiembrie, informează Agerpres.

George Simion: „Partidul nostru a crescut de la un rând de alegeri la altul”

Liderul AUR a subliniat că formațiunea sa a înregistrat o creștere constantă în ultimii ani, atât ca număr de membri, cât și ca susținere electorală.

„Vom prezenta, la fel ca în 2022, moțiuni în rândul partidului. Partidul nostru a crescut de la un rând de alegeri la altul. Sigur că ne-am dori să creștem și mai mult. De asemenea, ponderea membrilor de partid a crescut de la câteva sute la peste 45.000 în prezent. Eu mi-am înaintat candidatura și alți colegi sunt liberi să își înainteze candidatura, fie pe moțiunea mea, fie pe altă moțiune. Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie și țara. Așa că noi ne vom ține de Constituția noastră care înseamnă statutul partidului.”, a transmis liderul AUR.

Acesta a precizat că, potrivit statutului partidului, oricine poate depune o candidatură la conducerea AUR, fie susținând moțiunea sa, fie venind cu o propunere alternativă.

Simion s-a declarat mulțumit de evoluția organizației și de implicarea membrilor din teritoriu.

„Sigur că se poate mai bine și, de aceea, apelul nostru în toate filialele, am desemnat 41 de responsabili pentru filialele județene și responsabili pentru organizația Republica Moldova și organizația diaspora, este de a realiza conferințe județene. Ele vor avea loc pe parcursul lunii noiembrie și lucrurile sunt într-un proces statutar”, a afirmat Simion.

Congres decisiv la final de noiembrie

Congresul AUR, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, va decide noua conducere a formațiunii. Actualul președinte, George Simion, se află în fruntea partidului din 2019, anul înființării sale.