Urmărește anunțul președintelui AUR, aici:

LIVE TEXT:

”Am văzut că PSD își pregătește congresul acestei formațiuni în data de 7 noiembrie, este o dată cu puternice conotații istorice, este data Revoluției din Octombrie, Revoluției lui Lenin.

Și noi vom avea Congresul Extraordinar al formațiunii pe 1 decembrie, la Alba Iulia, unde în fiecare an participăm la manifestările dedicate Zilei Naționale.

Vreau să vă spun că așa cum ați aflat am depus o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, domnul Florin Barbu, am fost în județul lui și problemele agricultorilor sunt serioase. E o problemă cu irigațiile ce cuprinde toată țara, de când prețul energiei a crescut foarte mult. Vom depune o moțiune simplă pentru miniștrii din actualul guvern. Sperăm ca toți parlamentarii opoziției să se alinieze la aceste situații. Sunt anumite partide ce nu-și găsesc identitatea și nu știu dacă se află la guvernare sau opoziție.

Vom propune cu privire referitor la declarația președintelui Poloniei un pact pentru controlul migrației, lucru susținut și de alți parlamentari socialiști sau liberali. Sunt teme foarte sensibile, cerem exceptarea minorilor din aceste schimbări de gen cum a propus vom europeană