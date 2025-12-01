Nicușor Dan, poze alături de copii după parada de Ziua Națională

Nicușor Dan a făcut poze cu copii după parada de Ziua Națională.

Nicușor Dan a făcut poze la paradă / Sursa foto - Realitatea PLUS

Președintele României a fost prezent la Arcul de Triumf, unde i-a fost prezentat onorul, după care a depus o coroană la Arcul de Triumf. Acolo a fost prezent și premierul Ilie Bolojan, alături de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Cu mult înaintea actualilor lideri ai țării a ajuns fostul președinte, Traian Băsescu, la Arcul de Triumf. Fostul președinte al României s-a întreținut extrem de cordial cu actualul președinte al PSD, Sorin Grindeanu.

Din cauza vremii, la paradă au decolat doar elicopterele. Restul avioanelor militare de luptă nu au mai survolat cerul.