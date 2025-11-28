De asemenea, liderul de la Cotroceni a semnat decretul prin care este desemnat ministrul Economiei, Radu Miruță, ca interimar în pozițiile ocupate anterior de Moșteanu, potrivit unui anunț făcut de Administrația Prezidențială.

”Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 28 noiembrie 2025, următoarele decrete:

Decret prin care se ia act de demisia domnului Liviu-Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului;

Decret prin care se desemnează domnul Radu-Dinel Miruță, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, ca viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, interimar”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul instituției.