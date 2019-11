Gabriela Firea s-a supărat pe Guvernul Orban! Ce reproșuri are de făcut Executivului

"Desi am comunicat prompt datele care ne-au fost solicitate pentru viitoarea rectificare bugetara, Bucurestiul nu apare in proiectul pe care Guvernul intentioneaza sa il adopte. Constat ca nevoile bucurestenilor sunt ignorate de administratia centrala, in conditiile in care Bucurestiul este cel mai mare pol de dezvoltare a tarii si cel mai mare contributor la PIB-ul Romaniei", a declarat Gabriela Firea, într-un comunicat al PMB.



Ea spune că Ministerului Finanțelor a solicitat Municipiului Bucuresti, "pentru proxima rectificare bugetara", necesarul de finantare pana la sfarsitul anului pentru anumite categorii de servicii publice descentralizate din Capitala (crese, camine de batrani, evidenta persoanelor etc), iar Primaria Capitalei "a raspuns punctual, in termenul indicat, solicitand - pentru aceste categorii de servicii publice - o suplimentare cu 62,4 milioane de lei a bugetului Capitalei", a spus Gabriela Firea.



PMB a solicitat 7,5 milioane de lei destinati caminelor pentru persoanele varstnice, 15,8 milioane pentru crese, 9,7 milioane pentru servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, 4,4 milioane pentru contributii pentru plata sprijin pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult si 25 de milioane de lei pentru institutii de cultura descentralizate incepand cu anul 2002.