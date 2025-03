Mircea Negulescu: Dosarele pe care domnul Ghiță le-a avut la DNA ST Ploiești au fost multiple.

Mie mi-au trebuit 8 ani de zile, nefiind nici om politic, nici bărbat de stat, care am rămas în România, ca să-mi dovedesc nevinovăția. Am fost achitat în toate dosarele cu motivarea că faptele nu există. Unul avea parte vătămate pe domnul Sebastian Ghiță și avea ca obiect coruperea alegătorilor din Republica Moldova.



Și un dosar cu domnul Ponta referitor la venirea în țara domnului Tony Blair, venire finanțată în mod nelegat de către domnul Sebastian Ghiță printr-o firmă pe care e dânsul o coordona printr-o persoană interpusă - o firmă din Ploiești.

Anca Alexandrescu: Asta fac și acuma, domnule Negulescu



Mircea Negulescu: Domnul Victor Ponta, înainte să devină deputat, a lucrat la Camera de Comerț și Industrie și a fost colegu cu doamna Adina Florea, procurorul care m-a anchetat pe mine. Această secție specială care a fost, din punctul meu de vedere, acum după 8 ani de zile, la început am crezut că a fost împinsată chiar să ancheteze magistrații corupte.



Eu am fost ținta principală, domnul One, au mai fost procurorii de la Oradea. Toate dosarele s-au terminat cu soluții de achitare pe fapta nu există.