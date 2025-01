"Nu trebuie sa ne punem sperante 100% pentru ca niciodata o decizie a justitiei nu poate fi prevazuta, pentru ca nu judecam noi acolo. Acolo judeca un judecator care are ideile lui - si asa mai departe - sau un complet. Speranta acestui popor este foarte mare.

Dupa cum a spus la un moment dat Adrian Severin, persoana mult mai autoritara decat multi dintre noi, problema este politica si nu juridica.

A spus dansul: <<Politicul ne-a bagat in aceasta situatie, politicul trebuie sa ne rezolve>>. Eu am speranta unui judecator care sa poata sa adapteze legea pentru ca argumentele sunt foarte greu de pus in aceasta situatie". a declarat fostul judecător Gheorghe Moroșanu.