Foști miniștri ai Justiției, dezvăluiri incendiare. Toader acuză presiuni din partea lui Dragnea 

"Ne-am lasat pacaliti. Tot partidul. Cred ca domnul Toader ne-a pacalit. Nu poti sa iesi, la inceputul anului, ca adopti o ordonanta, ridici scandalul pana la cer, spui la un moment dat ca "Nu pot sa adopt ca nu se justifica urgenta", declara Liviu Dragnea.

"Proiectele de ordonante care mi se serveau mie spre a le promova erau gandite si alcatuite in alta parte", a spus Tudorel Toader, intr-un interviu acordat, recent, jurnalistului Ion Cristoiu.

"Eram vanata, subminata, asaltata, asasinata", spunea Ana Birchall, la Realitatea PLUS.

Scandalul de la vârful PSD și cel al justiției a început după dezvăluirile făcute de Tudorel Toader.

"Mi s-a cerut insistent, de foarte multe ori, odată am avut o intrevedere de patru ore și jumătate la vârful varfului, eram patru din țara asta, era si doamna prim-ministru. Mi se cerea sa promovez ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Penal/Procedura penala, cu ce ramasese de la CCR", a dezvaluit Tudorel Toader.

In ziua in care Tudorel Toader a fost chemat la sediul PSD Baneasa, abia se intorsese din strainatate si, spune el, era destul de obosit. Insa a incercat sa nu cedeze presiunilor puse de Liviu Dagnea si Calin Popescu Tariceanu.

”Da, a avut loc acea întâlnire în patru, la sediul PSD din Băneasa. Au fost prezenţi Dragnea, Tăriceanu, Tudorel Toader şi eu, în calitate de premier. Îmi amintesc perfect că domnului Tudorel Toder i s-a solicitat amnistie şi graţiere. Domnul Dragnea şi Tăriceanu au susţinut varianta ordonanţei de urgenţă privind amnistia şi graţierea. (...) Eu mai mult am ascultat”, a reacționat Dăncilă.

Fosta șefă a Guvernului a spus că urmau și alte întâlniri, dar Tudorel Toader a fost debarcat de la minister. Actualul șef de la Justiție, Cătălin Predoiu, a declarat la Realitatea Plus că dezvăluirile lui Toader arată „caracterul mafiot al guvernării PSD”.

"Ceea ce ne spune dl ministru Toader arată, de data asta, fără niciun fel de dubiu, ceea ce lumea în stradă a susținut multă vreme - caracterul mafiotic al guvernării PSD, arată coaliția împotriva justiției", a spus Catalin Predoiu.

Interesant e că Toader vorbește despre toate acestea abia acum, când nu mai deține funcții guvernamentale și când e foarte aproape de a fi îndepărtat din Comisia de la Veneția.

Relatia dintre fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader si fostul lider PSD Liviu Dragnea ar fi fost mult mai apropiata decat s-a stiut pana acum. La neptun, cei doi ar fi petrecut vacanta impreuna cu familia.

"Tudorel Toader a fost in vacanta 10 sau 12 zile la Neptun, cu familia, impreuna cu Liviu Dragnea, la vila de protocol", spune Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu susține și că Tudorel Toader l-a rugat pe Liviu Dragnea, din 2017 până în 2019, ca PSD să o susțină pe Marieta Safta pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională. Safta a fost secretar de stat în mandatul lui Toader.

La rândul său, fostul ministru al Justiției Ana Birchall a făcut dezvăluiri despre o întâlnire pe care ar fi avut-o fosta șefă a CSM Lia Savonea.

"Am intalnit-o pe Lia Savonea in fata biroului doamnei Dancila si era de mana cu domnul Iordahce. Doamna Savonea vâna efectiv programul meu si stabilea sedintele CSM-ului in funcție de sedinta de Guvern, doar, doar o sa prinda oportunitatea sa nu merg eu acolo. Eram vanata, subminata, asaltata, asasinata din toate punctele de vedere. Si amenintata", a mai spus Ana Birchall.

În replică, Savonea a afirmat că întâlnirile avute pe timpul mandatului au fost instituționale și a respins acuzațiile potrivit cărora vâna programul lui Birchall pentru ca fostul ministru să nu poată participa la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii.