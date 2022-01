„Este un scenariu care a fost luat în calcul. În toate ţările, în acest moment, se fac ajustări. România este victima propriului succes, ca să zic aşa, pentru că am crescut mult mai rapid decât era estimat în PNRR şi atunci, bineînţeles, că sumele sunt ajustate. Sumele erau prezentate la un PIB. Nu se pierd bani. Veţi vedea că totul este ajustat. Există o procedură care va fi urmată. Cred că ministrul Investiţiilor a prezentat exact articolele din acord la care se referă această ajustare, nu este ceva grav sau ceva dificil", a explicat Cîţu, la Parlament, legat de faptul că nivelul de granturi ar putea să se reducă.



El a fost întrebat dacă PNRR poate fi optimizat, aşa cum a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.



"Aştept propunerea în coaliţie, să vedem cum este fundamentată această propunere. Aştept ca cei de la PSD să aibă acordul Comisiei (Europene), să ceară acordul Comisiei, ministrul Muncii sau cine cere acordul Comisiei, apoi putem să discutăm. Deocamdată, aşa cum sunt lucrurile, ştiţi foarte bine, este un PNRR aprobat cu un anumit procent, deci scenarii sunt multe. (...) În declaraţii publice se pot spune multe lucruri, poţi să optimizezi, să faci declaraţii publice, să îţi faci o agendă politică. Când vine vorba de lucruri concrete, încă nu am văzut nimic. Poate că ar fi mai bine să discutăm mai mult în coaliţie decât la televizor, să vedem şi noi care sunt propunerile. Nu ştiu nimic", a afirmat liderul PNL.



Cîţu a reiterat că, până în trimestrul I 2023, legea pensiilor trebuie să intre în vigoare, iar în trimestrul al II-lea al anului viitor - legea salarizării.



Purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a anunţat luni că social-democraţii cer ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, să explice ce a vrut să spună atunci când a afirmat că România va pierde 2 miliarde de euro din PNRR.



"Există o declaraţie a ministrului Vîlceanu care spune clar că România va pierde 2 miliarde de euro din PNRR. Şi atunci se nasc câteva întrebări fireşti: cum se face acest lucru, de unde se vor tăia aceste fonduri - 2 miliarde - din granturi, din împrumuturi? De la care programe? De la pensii, de la transporturi? Cum se va face? Va fi o măsură discreţionară a domnului ministru sau vor fi anumite discuţii? Dacă da, înseamnă că vor fi discuţii inclusiv în România cu partenerii sociali, cu toţi actorii implicaţi şi inclusiv la Comisia Europeană, ceea ce probabil că înseamnă cel puţin o optimizare a PNRR şi îi solicităm ministrului Vîlceanu să ne răspundă la aceste întrebări, să ne spună care este procedura, cum îşi doreşte să se întâmple aceste lucruri, pentru a şti dacă vorbim despre o optimizare sau dacă vorbim despre o renegociere a PNRR", a declarat Oprea, la finalul reuniunii Consiliului Naţional al PSD.



Săptămâna trecută, Vîlceanu a afirmat că posibilitatea ca România să ceară renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă a ridicat semne de îngrijorare la Comisia Europeană. El a adăugat că nu va avea loc o renegociere, iar în Guvern nu a existat nicio discuţie în acest sens.



"Există în PNRR acest mecanism de ajustare a granturilor, luând în calcul variaţia reală a PIB din 2020 şi variaţia agregată 2020/2021. Şi în momentul în care înlocuieşti datele din prognoză pe care Comisia le-a considerat atunci când am calculat nivelul de granturi şi nivelul de împrumuturi cu datele reale, cu ce s-a întâmplat de fapt şi cu creşterea de 7% pe care România a avut-o, este posibil ca nivelul de granturi să se reducă. Din estimările noastre, undeva aproape de 2 miliarde de euro. (...) Acestea sunt chestiuni normale. Sunt trecute în PNRR şi practic granturile sunt calculate, aşa cum vă spuneam, la PIB-ul real din 2020 şi variaţia PIB-ului real agregat din 2020/2021", a explicat el