Firea a izbucnit în scandalul generat de Bădălău: ”Mama mea a lucrat 10 ani în Italia. Fratele meu, 6 ani”

”Mama mea a lucrat 10 ani in Italia. Fratele meu, 6 ani. Am multe rude, prieteni si fosti colegi care lucreaza in Italia, Spania, Germania, Israel, chiar in Statele Unite ale Americii.

Nu pot fi de acord cu declaratiile din ultimele ore despre ce reprezinta diaspora. Nu vreau sa polemizez cu proprii colegi de partid, nici sa ies in evidenta, dar tacerea mea, si a celorlalti colegi, ar insemna ca toti gandim la fel.

Cred ca trebuie sa intelegem faptul ca orice declaratie publica a unui politician, precum si orice actiune, sunt sub lupa presei si a opiniei publice. Pentru ca asa este normal in democratie.