La trei saptamani de la arestarea fostului presedinte al Consiliului Judetean Vaslui Dumitru Buzatu, un alt fost vicepresedinte ale acestui Consiliu, Corneliu Bichinet, trecut pe la PRM, PNL si PMP, a organizat o conferinta de presa in care a facut afirmatii socante despre viata de dupa gratii a baronului PSD.

„Am lucrat foarte multi ani cu omul acesta, am plecat din 2016, dar am lasat un Dumitru Buzatu altfel decat cel pe care il vedem astazi. Unii spun ca Dumitru Buzatu este intr-o stare de odihna, unii spun binemeritata, mediteaza, unii spun la nemurirea sufletului, citeste foarte mult, are carti si medicamente”, a declarat Bichinet, citat de Viata noua.

„La inchisoare, el aprofundeaza limba chineza, voi n-ati stiut, dar aflati in premiera ca Buzatu nu l-a avut mentor pe Ion Iliescu, asa cum cred toti neavenitii, el dintodeauna a mers pe doctrina lui Confucius, i-a avut ca mentori pe Ciu Enlai si Mao Zedong. Nu intamplator a fost singurul roman care a participat la moartea lui Hugo Chavez. Aflu ca el a aruncat gaina peste groapa, ca si acolo se practica obiceiul acesta.

Aflu ca Buzatu, care are structura de lider, face sport, citeste, are activitati, iar spre seara, invata ca toti ceilalti, jocuri de societate. Aflu ca la lasi este la moda baletul. Eu nu ii duc grija lui Buzatu! Daca va fi gasit vinovat, sa plateasca, iar daca nu, va veni inapoi si mai puternic!”, a declarat Bichinet.