Dosarul Otopeni. Ion Cristoiu - cum s-a reactivat binomul SRI-DNA: "Stenogramele sunt inutile"

"Viitorul premier al Romaniei dezminte ca s-a intalnit cu respectivii asa cum trancanesc ei in aceste stenograme si apoi se bucura ca se face ordine. Intr-o afacere in care postul dvs. este citat in rechizitoriu absolut inutil pentru ca pe parcursul rechizitoriului nu rezulta ca postul Realitatea TV este implicat, din acest punct de vedere este clar ca nu avea ce cauta in debutul rechizitoriului. Un cetatean este inarmat cu tehnica si merge la diferiti cetateni si, dupa parea mea, din punct de vedere al Codului de procedura penala ii provoaca", a spus Ion Cristoiu.

"Eu filmul asta l-am mai vazut in timpul domniei dictaturii binomului SRI-DNA: se inregistreaza in nestire si apoi, sub pretextul unui rechizitoriu, se dau presei stenogramele inregistrarilor unor convorbiri intre persoane care pot sa compromita pe oricine. In aceste conditii, protrivit legii, poti sa apari intr-un rechitoriu daca esti acuzat, denuntator sau martor. Pana acum, Rares Bogdan nu a fost convocat la DNA. Daca nu e convocat intr-o saptamana avem de-a face cu una dintre cele mai mizere operatiuni de compromitere a unei persoane publice. Daca scoti inregistrarile, stenogramele care sunt absolut inutile", a mai spus Cristoiu.