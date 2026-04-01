Doliu în PSD: fostul primar al Constanței, Gheorghe Mihăieși, a murit

Organizația Partidul Social Democrat și administrația locală din Constanța sunt în doliu după dispariția lui Gheorghe Mihăieși, fost edil al municipiului în perioada 1996-2000. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, vestea fiind anunțată de familie.

Mesajul familiei: „Un om bun și un sprijin pentru toți”

Apropiații au transmis un mesaj emoționant, subliniind calitățile umane ale fostului primar și impactul pe care l-a avut asupra celor din jur. Familia l-a descris ca fiind un om cald, devotat și mereu aproape de comunitate.

Dispariția sa marchează finalul unui capitol important pentru viața politică și administrativă a orașului de la malul mării, mai ales în contextul anilor dificili de după schimbarea de regim din România.

Advertising

Advertising

Record electoral rămas în istorie

Gheorghe Mihăieși a rămas în memoria publică și prin performanța obținută la alegerile locale din 1996, când a câștigat Primăria Constanța cu peste 90.000 de voturi - un rezultat considerat și astăzi unul dintre cele mai puternice din istoria recentă a orașului.

Deși a candidat la acea vreme din partea Partidul Democrat, activitatea sa politică a fost ulterior asociată cu Partidul Social Democrat, unde a rămas activ până în ultimii ani. Ultima sa apariție publică a avut loc în cadrul unei reuniuni a organizației municipale PSD Constanța.

Un mandat într-o perioadă de tranziție dificilă

Fostul edil a fost al doilea primar ales al Constanței după Revoluția Română din 1989, conducând orașul într-o etapă marcată de transformări economice și administrative profunde.

Mandatul său a coincis cu o perioadă complicată, caracterizată de lipsa investițiilor și de un cadru legislativ încă în formare. Ulterior, conducerea Primăriei a fost preluată de Radu Mazăre.

În rarele interviuri acordate după retragerea din viața publică, Gheorghe Mihăieși vorbea despre acei ani ca despre o etapă a organizării și adaptării, într-un sistem aflat în plină schimbare.